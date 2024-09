Em Juazeiro do Norte, campanha eleitoral não dispensa Padre Cícero

ADESIVOS e santinhos de políticos tomam entorno da estátua de Padre Cícero Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

Há quem diga que política e religião não se misturam, ou pelo menos não deveriam, mas a realidade eleitoral é de uma forte presença do tema nos debates eleitorais. Ainda mais em locais onde a devoção está intrinsecamente ligada a tudo o que move o município de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, a meca do sertão nordestino. A cidade tem como referencial e grande marco a figura de Cícero Romão Batista, o Padre Cícero, seja em nome de ruas, avenidas, lojas e na imagem em todos os locais da cidade fundada por ele. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na marca oficial, Juazeiro do Norte utiliza-se da frase "cidade de fé e trabalho", mas é também uma cidade política.

De acordo com a organização do Horto, que também cuida do Museu Vivo Padre Cícero, localizado no mirante, tais manifestações políticas de apoio são proibidas, mas, quando os adesivos são retirados, logo vários aparecem no lugar. Antônio Grigório, 53, que trabalha como fotógrafo no local há mais de 20 anos, contou como tais práticas são comuns. “Sempre eles vêm e colocam esses adesivo, escrevem lá na estátua do Padre Cícero, põem aquelas fitinha lá também”, disse.

“Principalmente quando é tempo de política é que eles colocam mesmo. Quando eles tiram, no outro ano já tá lotado, cheio de novo”, relatou.