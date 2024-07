Padre Cícero: missa marca 90 anos de morte e une romeiros

Evento reuniu milhares de pessoas de diversos pontos do País. Devotos do "Padim Ciço" pagam promessas e agradecem por graças alcançadas

É o caso do romeiro Márcio Virgínio, que, pela 16ª vez, foi a pé para participar de uma romaria em Juazeiro do Norte. “É emocionante. Com esses 90 anos da passagem do meu Padim Ciço, melhor ainda, mais gratificante”, disse ele, sobre poder participar do momento religioso.

A cada dia 20 de julho, data que marca a morte de padre Cícero Romão Batista, milhares de romeiros de diversos cantos do Brasil vão a Juazeiro do Norte, na região Sul do Ceará, para homenagear o “Padim Ciço”. Em 2024, a romaria é especial , por marcar os 90 anos da passagem de uma das figuras históricas mais conhecidas do Nordeste.

Essa é a segunda passagem de Márcio em Juazeiro do Norte em 2024. Em janeiro, ele esteve presente na romaria de Nossa Senhora das Candeias. No entanto, a romaria de julho, por marcar a morte do primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, é a mais especial, pois Márcio vem pagar as promessas, agradecer as grças alcançadas ao longo do ano e realizar novos pedidos ao santo popular.



Missa em celebração aos 90 anos de morte do Padre Cícero na capela do Socorro em Juazeiro do Norte Crédito: VANDSON DOMINGOS ESPECIAL PARA O POVO

Joseandro dos Santos, de Garanhuns (PE), também participa com frequência das romarias em Juazeiro. Com cerca de 27 viagens a cidade, essa foi a primeira vez que ele fez os mais de 430 km que separam sua cidade natal a Juazeiro do Norte a pé.