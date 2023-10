Beatificação do padre Cícero: 1° inquérito deve ser enviado em 2024

Iniciado em novembro do ano passado, o processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista se aproxima da conclusão do 1° de dois inquéritos, que serão analisados pela Igreja Católica. O documento, que relata a vida e as virtudes do sacerdote, deve ser enviado para análise em Roma no ano que vem.

O inquérito deverá reunir depoimentos, textos e imagens sobre a trajetória de vida do padre ao longo de seus 90 anos. A partir dessa coleta, uma comissão histórica envia uma biografia do sacerdote à igreja, que irá checar o alinhamento das obras do candidato a beatificação com as doutrinas católicas.