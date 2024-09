Wagner diz que críticas a Fernandes "não são para agredir", mas cita disputa por mesmo eleitorado

WAGNER citou disputa com André pelo mesmo eleitorado Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

O ex-deputado federal explicou que o intuito das colocações sobre André "não é para agredir", mas "apenas mostrar o passado dele, o que a própria imprensa falava dele, o que o PT falava dele que não fala agora". "Eu tenho atividade profissional há 31 anos, enquanto que ele nunca trabalhou a não ser na política. Então, isso precisa ser mostrado", acrescenta Wagner. Antes do evento, André publicou um vídeo nas redes sociais e apontou que, de 57 inserções do oponente do União Brasil, 50 eram contra ele. Quando questionado sobre o assunto, Wagner citou que, "na verdade, a gente tem quatro candidaturas, duas bem conhecidas e duas que são desconhecidas da população e é justo que os eleitores conheçam os candidatos". Embora desenhe esse cenário, o ex-deputado afirmou que “na reta final, o foco vão ser as propostas”. “Mas, é importante que cada fortalezense entenda o perfil de cada candidato, a capacidade que tem de administrar a Cidade tão complexa como a nossa, com R$ 2,5 milhões de habitantes, com orçamento de R$ 14 bilhões, e entregar a cidade para alguém imaturo, alguém que brinca com tudo, alguém que expõe as pessoas, que expõe as mulheres, que ataca toda e qualquer pessoa que diverge dele, é importante", reforçou Wagner.