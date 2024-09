Luizianne machuca pé durante evento de apoio a Catanho em Caucaia e é levada a hospital

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) acabou se machucando quando participava de um evento de campanha do candidato petista em Caucaia, Waldemir Catanho. Segundo postagem dela própria nas redes sociais, a sandália que usava teve a sola descolada, o que acabou fazendo com que a parlamentar machucasse os dedos de um dos pés e fosse parar no hospital. "O pé foi e o calçado ficou! Corri para o Hospital Municipal de Caucaia, onde fiz o raio-X do pé, detectando que os ossinhos estavam bastante deslocados, 'confusos'", explicou a petista.



Luizianne conta que os dedos "mudaram de direção, desalinharam". Ela afirma que foi levada ao Hospital Municipal de Caucaia, onde foi diagnosticado que, apesar de não haver fraturas, ela precisaria ser submetida a um procedimento para recolocá-los no lugar, o que já foi feito com sucesso. "Ufa, pessoal. Envergou, mas não quebrou", brincou. A ex-prefeita da capital agradeceu aos funcionários que a atenderam.