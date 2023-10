Justiça prolonga afastamento de Carlomano Marques da Prefeitura de Pacatuba por 180 dias

O prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques (MDB), teve a suspensão do cargo na prefeitura prorrogado por mais 180 dias, assim como gestores e funcionários da região. A decisão do Ministério Público do Ceará (MPCE) ainda afirma que os agentes públicos não podem comparecer à sede da gestão do município durante esse período e que documentos, aparelhos eletrônicos e veículos seguem sob custódia do órgão.



Na decisão, a desembargadora Vanja Fontenele Pontes relata que há “existência de robustos indícios de participação do gestor Carlomano Gomes Marques nas condutas ilícitas sob apuração”, e justifica o afastamento do prefeito alvo da Justiça como necessário para a continuidade da investigação.