Carlomano Marques é denunciado por superfaturamento nos livros escolares de Pacatuba

Ex-prefeito renunciou ao cargo recentemente. O sobrepreço teria ocorrido na tentativa de beneficiar a sobrinha do prefeito

O ex-prefeito de Pacatuba (distante 32,4 km de Fortaleza) Carlomano Marques (MDB) foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O gestor, que renunciou ao cargo recentemente, está sendo investigado por suspeita de superfaturamento na compra de livros para alunos da rede pública de ensino, referente a contratos de 2017.

A denúncia foi formulada pelo MP junto dos vereadores Enio Medeiros (PDT) e Francisco Edson da Silva Almeida (PP), além dos ex-vereadores Aroldo Pereira Junior, e Edvânia Amaro Gurgel. Na última segunda-feira, 18, foi ajuizada uma ação de improbidade administrativa com ressarcimento de dano contra a Prefeitura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo as denúncias, os livros teriam sido adquiridos pelo preço unitário de R$ 218,75, quando o valor comercializado constaria em R$ 103,40. Ou seja, o sobrepreço consistiria em mais de 100% do valor original, com danos financeiros de R$ 375.118,20 aos cofres públicos.