Camilo retorna ao Ceará para evento do MEC e depois inicia férias para se dedicar às eleições

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) irá retornar ao Ceará nesta quinta-feira, 19, para participar de evento no Palácio da Abolição, onde será assinada a ordem de serviço para a construção do Campus Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. Além disso, estará também no anúncio do PAC Seleções, voltadas às escolas em tempo integral e programação no Hospital Regional do Cariri.

Diante da nova vinda ao Estado, Camilo ficará de vez para mergulhar de cabeça nas campanhas do PT pelo Ceará. Ele entrará de férias do Ministério da Educação (MEC) a partir do dia 23 de setembro, próxima segunda-feira, e ficará até 4 de outubro, dois dias antes das eleições municipais, conforme informou João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.