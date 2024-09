Pesquisas Atlas são confiáveis? CEO Andrei Roman tira dúvidas sobre método inovador

ANDREI Roman é CEO do AtlasIntel, que usa como metodologia pesquisas online Crédito: FERNANDA BARROS

O POVO - As pessoas comentam que compartilham os questionários da AtlasIntel e as pessoas conseguem abrir e responder mais de uma vez. Isso é possível? Como é o controle? Andrei Roman - Cada questionário de uma pesquisa Atlas possui um token. Ao ser submetido, o token do questionário passa por uma verificação de segurança. Qualquer questionário que possui um token que já foi utilizado ou que é inválido faz com que ele seja automaticamente descartado. Um questionário com essas características nunca será salvo na nossa base de dados. Além disso, o IP de um usuário que já respondeu a pesquisa será bloqueado, como também qualquer submissão que faz uso de VPN para ocultar o IP. Isso significa que: 1. nenhum respondente pode participar da pesquisa mais de uma vez; e 2. nenhum respondente pode repassar o link da pesquisa para amigos ou familiares e conseguir com que eles participem. Tratamos da questão da segurança de dados de maneira muito séria e não existe nenhuma evidência de alguma pesquisa no nosso histórico como empresa que possa ter sido manipulada dessa maneira. Também nos reservarmos o direito de identificar e responsabilizar judicialmente as pessoas responsáveis por ataques ou tentativas de hackear nossos sistemas de segurança, por mais que esses ataques sejam mal sucedidos. OP - É possível pessoas de outras cidades responderem a questionários da AtlasIntel?

Roman - Os convites para responder às pesquisas são geolocalizados no perímetro de cada cidade onde uma pesquisa está sendo realizada. Em teoria, pessoas que estão naquela cidade a trabalho, em trânsito ou de férias também podem ser impactadas e convidadas a responder. Mas isso também acontece com qualquer pesquisa presencial. Na prática, se trata de um percentual muito reduzido de convites que chegarão para este grupo. Além disso, qualquer pessoa que for participar na pesquisa sem que seja habilitada para votar naquela cidade estará mentindo, igual estaría mentindo na pesquisa presencial, pois existem várias perguntas que não poderá responder, como por exemplo o barrio em que reside dentro da cidade. É claro que alguns respondentes de qualquer pesquisa podem mentir, afinal não temos como averiguar a veracidade das respostas oferecidas. Mas isso é certamente algo muito incomum e geralmente a margem de erro das pesquisas acaba sendo suficiente para lidar com o eventual impacto de um ou outro respondente deshonesto. OP - As pesquisas pela Internet não deixam de fora áreas sem cobertura de Internet e zonas rurais? Roman - Do ponto de visto da representatividade amostral, não. Isso porque, para cada pessoa que não pode responder à pesquisa porque não está numa área de cobertura de Internet, por não possuir um aparelho conectado à Internet ou por ser analfabeta, estaremos compensando na amostra com outros respondentes de perfil demográfico e de comportamento político anterior semelhantes à aqueles que não foram contemplados inicialmente. Então qualquer sub-representação ou super-representação de grupos específicos é sempre tratada na pós-estratificação amostral para remover qualquer potencial viés que possa ter impactado a coleta. Esse é um dos aspectos que olhamos sempre com muita cautela, pois isso é diretamente relacionado com a robustez metodologica da pesquisa e consequentemente com a precisão das estimativas.

OP - A AtlasIntel não tem dificuldade, pela limitação de acesso à Internet, de captar opinião de pessoas mais pobres? Roman - Nas últimas eleições de 2022, Bahia e Ceará foram dois dos estados em que nossas pesquisas tiveram o melhor desempenho. Na Bahia, tivemos a única pesquisa que antecipou a derrota do ACM Neto e a vitória do candidato do PT na eleição para governador. E no Ceará realizamos a única pesquisa que mostrava um potencial de vitória no 1º turno para o Elmano de Freitas. Tanto Ceará quanto Bahia concentram alguns dos maiores bolsões de pobreza rural do Nordeste, nas regiões mais áridas do sertão e mesmo assim as nossas pesquisas tiveram um excelente desempenho. Isso demonstra que o tratamento metodológico que mencionei na resposta anterior vem sendo um tratamento adequado. A dificuldade existe, mas estamos sempre muito empenhados em lidar com isso da melhor maneira possível. Desempenho da AtlasIntel em pesquisas A AtlasIntel iniciou as atividades em 2017, em Seattle, Estados Unidos, e São Paulo. Em 2019, realizou a única pesquisa a acertar os resultados dentro da margem de erro de todos os candidatos na eleição presidencial da Argentina.

Em 2020, foi o instituto com melhor desempenho nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. As pesquisas AtlasIntel tiveram erro médio de dois pontos percentuais, o menor entre mais de 390 institutos, considerando levantamentos estaduais e nacionais. A pesquisa nacional final teve erro de 0,2 ponto percentual. Nas eleições municipais no Brasil em 2020, foi o instituto que mais se aproximou do resultado em todos os municípios onde fez pesquisa antes da eleição — São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre. Em 2021, teve o melhor desempenho no primeiro turno na eleição presidencial no Chile. Em 2022, foi a única pesquisa a se aproximar do resultado do plebiscito constitucional chileno.