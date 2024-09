Justiça manda André excluir vídeo em que acusa Sarto e Evandro de usarem servidores na campanha

A Justiça Eleitoral determinou que o candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), exclua das redes sociais vídeo em que afirma que os adversários José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) colocam em suas campanhas servidores terceirizados para trabalhar obrigatoriamente. A decisão do juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza, foi proferida na última quarta-feira, 18 de setembro. A representação foi feita pelo prefeito Sarto, candidato à reeleição. Os vídeos já foram retirados das contas de Fernandes no Instagram e no TikTok.



"É, Sarto, é, Evandro, só vocês que colocam o servidor terceirizado para trabalhar obrigatoriamente. Aqui é o povo que vem de graça e nós vamos tomar a Capital", brada Fernandes. A defesa de Sarto argumentou que, ao veicular informações gravemente ofensivas à honra do candidato à reeleição, Fernandes compromete o equilíbrio e a integridade do processo eleitoral. A liminar foi concedida parcialmente com determinação de que Fernandes se abstenha de usar o vídeo no espaço do horário eleitoral gratuito sob pena de R$ 50 mil a cada execução do vídeo.

Conforme o autor da decisão, a campanha eleitoral não é ambiente em que críticas devam ser impedidas, sobretudo ao ocupante do cargo em disputa, Sarto. Contudo, no cenário atual em que ganham relevo discussões sobre a disseminação de desinformação, "não se pode permitir a divulgação de propaganda eleitoral com conteúdo difamatório e desenvolvida a partir de uma premissa que parecer estar descolada de fatos objetivos."