Evandro Leitão é alvo de ataque com ovos durante ato de campanha em Fortaleza

O candidato a prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) foi alvo de um grupo de pessoas que arremessaram ovos no petista, enquanto ele participava de ato de campanha no bairro Vila Manoel Sátiro, na capital, na última terça-feira, 17.

Outras pessoas que estavam no local filmaram o momento em que um grupo arremessa ovos no candidato. A campanha do petista ainda não se pronunciou sobre o caso.



O POVO entrou em contato com a campanha do petista para pedir um posicionamento e aguarda retorno. A matéria será atualizada caso haja devolutiva.