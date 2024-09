Nikolas Ferreira defende André Fernandes após ataques de Capitão Wagner

“Dificilmente, eu entro em conflitos locais, municipais [...] Esse, eu faço questão de deixar aqui o meu apoio ao André Fernandes, que foi atacado por uma pessoa, lamentavelmente. Acredito que a gente deveria estar do mesmo lado, lutando contra o mesmo inimigo, que é a esquerda. Mas, esse candidato usou todo o seu tempo eleitoral na TV para poder, não atacar o PT ou a esquerda, mas para atacar o candidato do Bolsonaro, da direita. Colocando ali vídeos antigos dele, como ele era um youtuber, ele cheirando ali um sal. Enfim, besteira de adolescente”, afirmou.

O vídeo de Nikolas foi republicado por André Fernandes, que agradeceu o apoio do deputado. Ferreira virá a Fortaleza no dia 22 de setembro e deverá participar de ato de campanha do candidato no bairro Conjunto Ceará.

Troca de ataques entre André e Wagner

A tensão entre os dois candidatos à Prefeitura de Fortaleza aumentou neste final de semana. Capitão Wagner exibiu vídeos antigos de André Fernandes durante o horário eleitoral gratuito.

Em um dos vídeos resgatados pela campanha, o deputado federal aparece “cheirando” sal e, em seguida, a frase “Você confia nele para combater o crime?” é utilizada na propaganda para questionar o público.