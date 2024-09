Ministra da Cultura de Lula, Margareth Menezes pede voto para Evandro

Evandro recebeu em Fortaleza o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias

"A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, sabe da importância das políticas públicas para a cultura. É por isso que ela está conosco para, juntos, fazermos uma Fortaleza melhor, que valoriza sua cultura, seus artistas e sua história", publicou a conta de Evandro Leitão no Instagram.

"Em Fortaleza, gente, vote em quem tem compromisso com a cultura e que é parceiro do Governo Lula. Vote em Evandro Leitão, 13", diz a artista.

Ministra da Cultura do Governo Lula, a cantora Margareth Menezes gravou vídeo para a campanha de Evandro Leitão (PT) a prefeito de Fortaleza. A peça foi levada às redes sociais nesta terça-feira, 17.

Lula aterrissou em Fortaleza e, assim como fez com Elmano de Freitas (PT) em 2022, participou da convenção partidária. O presidente lançou Evandro candidato à Prefeitura de Fortaleza, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Ao longo do debate desta segunda-feira, na TV Otimista, Evandro afirmou por vários momentos ser pertencente ao time liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por Camilo Santana (PT), ministro da Educação.

O PT, sobretudo com Camilo e com o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara dos Deputados, tenta viabilizar nova visita de Lula ao Ceará.

O deputado federal André Figueiredo (PDT), apoiador do prefeito José Sarto (PDT), pediu a Lula em reunião que não fizesse intervenções na disputa da Capital. Fortaleza é a principal capital administrada pelo PDT, que também controla Aracajú (SE). Ao mesmo tempo, é o principal centro urbano no qual o PT tem viabilidade eleitoral.

No último sábado, 14, a pedido de Lula, o ministro Wellington Dias (PT) (Desenvolvimento e Assistência Social) caminhou com o candidato pelo Centro de Fortaleza. Dois dias antes, Evandro foi a Brasília conversar com o presidente sobre o desenrolar da disputa eleitoral.