Emília destaca ter nascido em Caucaia e critica adversários: "não sabem o nome dos bairros"

Na oportunidade, ela também afirmou que sua chapa é formada por duas caucaienses vindas da zona rural do município. Emília se refere à Célia Oliveira (PP), candidata a vice-prefeita na composição e mãe de Deuzinho Filho (União Brasil), atual vice-prefeito. Ele chegou a ser pré-candidato, mas, na reta final, decidiu apoiar o nome de Emília. A candidata do PSDB também disse: "Eu estou aqui como uma pessoa que traz a proposição de fazer uma cidade diferente e bem diferente do que aconteceu na gestão passada e na atual gestão. Isso é que faz com que a gente venha com firmeza e fale para Caucaia, uma cidade em que eu nasci", comentou Emília logo no primeiro bloco. Já após o debate, em entrevista coletiva, ela reforçou a postura. "No contexto geral, foi um debate equilibrado, mas que foi discutido com quem não conhece Caucaia, que estudou, que abriu ali os noticiários e que fala da cidade de Caucaia, mas que, no entanto, transferiram seu título agora há pouco tempo para poder ser candidato da cidade, numa projeção de que é um município importante, que tem um orçamento significante. E eu, como Caucaia, falo não como candidata apenas, mas eu falo como moradora da cidade e com indignação também por isso".

Antes do debate os candidatos participaram de sorteio para definir a ordem de cada um no estúdio, assim como quem pergunta primeiro nos quatro blocos, a disposição dos candidatos nas considerações finais e a ordem de saída. Assista o debate ao vivo Confira os pontos sorteados:

Ordem em que ficam no estúdio Emília Pessoa

Coronel Aginaldo

Waldemir Catanho Quem pergunta primeiro nos blocos Waldemir Catanho

Emília Pessoa

Coronel Aginaldo Ordem das considerações finais

Waldemir Catanho

Emília Pessoa

Coronel Aginaldo Ordem de saída do estúdio

Coronel Aginaldo

Emília Pessoa

Waldemir Catanho Expectativa dos candidatos para o debate do O POVO Emília ressaltou que vem para "poder fazer essa demonstração do que escuto nas ruas". "Então eu sou uma candidata filha da cidade de Caucaia, vindo da zona rural, sei o que é isso, muitas lutas para poder chegar até aqui", disse. Afirmou ainda: "Acho que o meu comportamento, como sempre foi, é de proposições. As propostas que nasceram exatamente do povo de Caucaia. Mas a gente está aqui preparado para também dar uma resposta a exatamente essas pessoas que são forasteiras aqui do meu município de Caucaia".

Coronel Aginaldo afirmou que sua expectativa "é a melhor possível". "Eu acredito que será um debate de alto nível, onde nós vamos discutir as soluções para a Caucaia. Mas para que a Caucaia cresça, para que a Caucaia se desenvolva, nós temos que solucionar hoje o pior problema que a Caucaia tem, que é a insegurança, que é a violência", ressaltou. "É a nossa missão, essa é a nossa função. Nós vamos sim, no primeiro ano de governo, trazer paz para o povo de Caucaia, e, assim, Caucaia se tornar um município atrativo com os grandes investimentos", disse ainda. Já Catanho projeta que seja um "debate de propostas, de ideias, como o povo de Caucaia merece". "Nós estamos com o apoio do governador, do ministro Camilo Santana, do presidente Lula, de um conjunto de partidos", citou.