Juazeiro: Lino Alves, do PCO, tem candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral

O candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Lino Alves (PCO), teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ausência de quitação eleitoral, determinada na Lei 9.504/97. A informação está disponível na plataforma do DivulgaCand, do TSE. Em nota à rádio O POVO CBN Cariri, o candidato informou que a pendência consta na prestação de contas das eleições de 2022, em que ele concorreu como deputado federal pelo PCO. Ele também afirmou que já recorreu da decisão e que as pendências sobre a prestação de contas das eleições de 2022 estão sendo resolvidas.

O questionamento surgiu após o candidato explicar sua saída do PT, partido pelo qual foi candidato em 1988, obtendo 550 votos e terminando em quarto lugar. Segundo explicou, sua saída do PT seria pela mudanças na direção do partido. “O Partido dos Trabalhadores perdeu muito essa característica (classista). A base ainda tem, mas a direção mudou totalmente, o PT mudou muito nessa questão revolucionária e focou muito no revisionismo. Esse revisionismo não serve para causa trabalhadora”, argumentou Lino.