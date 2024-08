Juazeiro do Norte ganha 4º candidato a prefeito: Lino Alves, do PCO

Lino Alves é o candidato do PCO à Prefeitura de Juazeiro do Norte Crédito: Divulgação/Justiça Eleitoral

O Partido da Causa Operária (PCO) registrou a candidatura de Lino Alves, de 68 anos, à Prefeitura do município de Juazeiro do Norte, distante 527,57 de Fortaleza, e de Estevam Ferreira (PCO) a vice-prefeito, em chapa pura. Com isso, ficam estabelecidas quatro candidaturas ao comando da terra do Padre Cícero; Glêdson Bezerra (Podemos), atual prefeito que tenta ser o primeiro a se reeleger, Fernando Santana (PT), deputado estadual, Sued Carvalho (UP), presidente estadual da sigla e, agora, Lino Alves. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2022, o hoje candidato ao cargo de prefeito de Juazeiro do Norte concorreu a deputado federal, mas não conseguiu se eleger.