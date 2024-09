Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: Glêdson 49%; Fernando Santana 37%

Candidato à reeleição, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), tem 49% das intenções de voto em pesquisa Ipec, contratada pela TV Verdes Mares, divulgada nesta quinta-feira, 5. Fernando Santana (PT), desafiante que concorre à sucessão do gestor, tem 37%. Sued Carvalho (UP), também no pleito, detém 3%. Lino Alves tem 2% das intenções.

Pesquisa estimulada

- Glêdson Bezerra 49%

- Fernando Santana 37%

- Sued Carvalho 3%

- Lino Alves 2%

Brancos ou nulos 7%