Sabatina O POVO Juazeiro: Sued destaca classe trabalhadora e critica Glêdson e Santana

Candidata do UP também falou sobre projetos de moradia popular, educação sexual e segurança pública

A candidata à Prefeitura de Juazeiro do Norte pela Unidade Popular, Sued Carvalho , criticou seus opositores Glêdson Bezerra (Podemos) e Fernando Santana (PT) , definindo as candidaturas como “ exata mesma coisa”, nesta segunda-feira, 9, durante sabatina na Rádio O POVO CBN Cariri .

E completou: “A gente lançou essa candidatura também para (...) apresentar o nosso projeto e mostrar para a população de Juazeiro que uma nova forma de fazer política baseada nos interesses da classe trabalhadora é possível. Ela não precisa escolher entre austeridade fiscal e um projeto apoiado pelos bolsonaristas do Ceará, que é o Gladson, ou a frente Brasil da desesperança, do Fernando Santana”.



A candidata também ressaltou que uma das funções das eleições para a sua sigla é tornar a UP mais conhecida em Juazeiro do Norte. “De fato, para a grande população de Juazeiro, nós ainda não somos tão conhecidos. Estamos nesse processo tanto de construção da UP, quanto da apresentação do nosso nome”, explicou.



Moradia popular



Sued apresentou propostas para moradia popular e defendeu a construção de um “banco de moradia”, com crédito comunitário e um arquivo com relação de prédios e terrenos que podem ser destinados para o projeto.