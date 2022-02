Mayra Pinheiro, a "capitã cloroquina", deixa Ministério da Saúde e anuncia pré-candidatura à Câmara

"Solicitei meu afastamento do Ministério da Saúde e me apresento como pré-candidata – pelo estado do Ceará – à Câmara Federal nas eleições deste ano", informou em nota

A ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde Mayra Pinheiro, conhecida como "capitã cloroquina", informou nesta segunda-feira, 14, o seu afastamento do cargo no Ministério da Saúde para se candidata a deputada federal pelo estado do Ceará nas eleições de outubro deste ano.

"Informo a todos que acompanham a minha trajetória que, após longo período de reflexão e avalição em conjunto com a minha família e com importantes lideranças que me motivam, que solicitei meu afastamento do Ministério da Saúde e me apresento como pré-candidata – pelo estado do Ceará – à Câmara Federal nas eleições deste ano, com o honroso apoio do Presidente Jair Messias Bolsonaro e o respaldo dos cearenses", escreveu em nota divulgada nas redes sociais.



A exoneração do cargo foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 14. Na mesma edição, foi publicada a nomeação dela ao cargo de Subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mayra informou ainda que se desincompatibilizará do novo cargo no momento oportuno, seguindo a legislação e o calendário eleitoral. Pelos prazos da Justiça Eleitoral, ela terá até o início de abril (seis meses antes da eleição) para se desincompatibilizar da nova função e disputar um cargo eletivo.

Pinheiro filiou-se ao Partido Liberal (PL) no último dia 2 de fevereiro. Além dela, o coronel PM Antônio Aginaldo de Oliveira, comandante da Força Nacional, se filiou ao partido. Mayra Pinheiro já se candidatou a deputada federal (2014) e ao Senado (2018), em ambas as vezes pelo PSDB.

Nacionalmente, ela atuou dentro do Ministério da Saúde por disseminar o chamado "tratamento precoce" contra Covid-19, ficando conhecida como "Capitã Cloroquina" e foi um dos alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado.





Tags