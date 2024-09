André Fernandes diz que acionará Sarto na Justiça após prefeito resgatar vídeo antigo

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, rebateu a publicação do prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), e afirmou que o acionará na Justiça por fake news. A fala aconteceu, nesta quinta-feira, 12, após Sarto resgatar vídeo antigo de Fernandes.

Na gravação, o agora candidato do PL diz: "Quando a mulher fala: sem útero, sem opinião. Dizendo que o homem não pode opinar sobre o aborto. Então, por que a mulher pode opinar sobre o estupro, sem pênis, sem opinião também?”. A postagem de Sarto é encerrada com a frase: “Será que você sabe quem é o André Fernandes?”.

O vídeo em questão se trata de uma publicação de 2018 no canal do Youtube do candidato, em que ele fala sobre a temática do aborto.