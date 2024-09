Nikolas Ferreira confirma visita a Fortaleza para campanha de André Fernandes

Deputado federal do PL deve participar de ação de campanha de André Fernandes no Conjunto Ceará em 22 de setembro

O candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PL, André Fernandes, confirmou a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) em Fortaleza para o dia 22 de setembro. Ele deverá participar de ato de campanha de Fernandes no bairro Conjunto Ceará.

“Só pra avisar vocês, eu acabei de receber aqui a informação. Nós vamos fazer um blocão 22 no grande Conjunto Ceará no dia 22, com a presença de Nikolas Ferreira”, anunciou André Fernandes durante live no Instagram enquanto fazia atividade de campanha nesta quinta-feira, 12.

Nikolas Ferreira ainda comentou na transmissão de Fernandes, confirmando a visita à capital cearense: “Dia 22 estarei em Fortaleza. Avisa lá”.