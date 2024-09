SP: debate dia 15 terá Boulos, Datena, Marçal, Marina, Nunes e Tabata

Candidatos se reencontram no domingo, 15, em transmissão pela TV Cultura; confira horário, onde assistir e tudo sobre o próximo debate de São Paulo (SP)

O próximo debate à Prefeitura de São Paulo (SP) está programado para o domingo, 15 de setembro (15/09), na TV Cultura, com a presença confirmada de seis candidatos.

Na ocasião, Guilherme Boulos (Psol), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) debaterão suas propostas ao público da capital paulista.

O evento será transmitido diretamente do Teatro B32, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, com divisão em cinco blocos. A previsão para o seu início é a partir das 22 horas (horário de Brasília).