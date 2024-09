Bolsonaro x Marçal: entenda tensão após ato de 7 de Setembro

Pablo Marçal (PRTB) e Jair Bolsonaro (PL) chegaram a compatilhar agendas, mas o ex-presidente apoia oficialmente o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) Crédito: Reprodução/Instagram Pablo Marçal

“O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque as custas do trabalho e risco dos outros, e não foi permitido por questões óbvias”, argumentou Bolsonaro em nota na rede social. No texto, Bolsonaro ainda elogia o prefeito e candidato à reeleição de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), assim como a candidata ao paço municipal Maria Helena (Novo). Os políticos estavam no trio com Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena, compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas: liberdade, anistia e equilíbrio entre os três Poderes”, completou.

A resposta de Marçal Em resposta, Pablo Marçal fez uma série de publicações no Instagram falando sobre o ocorrido. Em uma delas, ele afirma que chegou “direto para subir no caminhão” e foi barrado. Ele ainda completou: “estamos sozinhos! Deus, o povo e nada mais”. Já, usando a ferramenta dos stories na rede social, Marçal respondeu a nota de Bolsonaro: “como fazer palanque sem subir no palanque? Fui para os braços do povo”. Apesar da resposta, o candidato evitou atacar o ex-presidente e afirmou que sempre irá apoiá-lo “porque sei que foi Deus que o levantou”. Um seguidor ainda chegou a afirmar que esse seria o movimento de “ir para cima” de Bolsonaro, mas Marçal negou em vídeo, com um gesto de negativo com dedo indicador.