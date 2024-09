Fortaleza tem a disputa para prefeito mais acirrada entre as capitais do Nordeste

É o cenário mais acirrado, em relação à quantidade de candidatos emparelhados, dentre todas as capitais do Nordeste.

A capital do Ceará, Fortaleza, tem o maior número de candidatos com possibilidade brigando por uma vaga no segundo turno nas eleições para a Prefeitura, em 2024. Embora Capitão Wagner (União) mantenha a liderança na maioria das pesquisas, outros candidatos se aproximam: José Sarto (PDT), André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Em Recife, Salvador, Maceió e São Luiz , o cenário é de ampla vantagem dos atuais prefeitos, em relação a uma possível reeleição ainda no primeiro turno. Em menor margem, também há vantagem do prefeito Cícero Lucena (PP), em João Pessoa , ainda que com possibilidades de um segundo turno. Em Acaraju, Natal e Teresina, o cenário é mais competitivo, mas com diferenças do acirramento de Fortaleza.

Foram considerados os últimos resultados de pesquisa disponíveis, conforme disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, foram utilizados dados do agregador de pesquisas do O POVO+ , que coletou levantamentos até 23 de agosto de 2024.

Já em Teresina , a disputa está entre o deputado estadual Fábio Novo (PT) e Sílvio Mendes (União). Há chances de vitória do petista no primeiro turno.

A pesquisa foi registrada no TSE com o número CE-03224/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro, usando a abordagem Cati (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Três pesquisas foram divulgadas neste mês de setembro, quanto à disputa em Fortaleza. Pesquisa Futura mostrou Capitão Wagner (União Brasil) com 25,8% das intenções de voto, seguido por José Sarto (PDT), com 23,7%, e por André Fernandes (PL) com 21,2%.

Margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa foi realizada pela AtlasIntel de 4 a 5 de setembro de 2024. Foram entrevistadas 1.200 pessoas com 16 anos ou mais em Fortaleza (CE). O intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº CE-05501/2024.

Em levantamento Atlas/Intel , o cenário foi ainda mais acirrado. Há empate técnico entre os quatro: André Fernandes aparece com 25%. Evandro Leitão tem 24,2%. Capitão Wagner fica com 21,7%. E o prefeito José Sarto, candidato à reeleição, tem 19,1%.

Em Aracaju, o último levantamento é a pesquisa Atlas/Intel, divulgado no último dia 4. Vereadora Emília Corrêa (PL) lidera com 31,2% das intenções de voto na corrida. A deputada federal Yandra (União Brasil) registra 23,4%.

Por fim, Pesquisa Paraná mostrou Wagner (União Brasil) na liderança da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, com 28,5% das intenções de voto. Três candidatos aparecem empatados tecnicamente na segunda colocação: Sarto (PDT) com 18,8%, Fernandes (PL) tem 17,4% e Evandro (PT), 15,9%.

Na sequência está a candidata Candisse Carvalho (PT), com 13,9% dos votos; o candidato Luiz Roberto (PDT), com 12,3%, e Delegada Danielle (MDB), com 11,1%. Os 3 últimos candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Demais candidatos pontuaram, individualmente, 5% ou menos. Não sabem correspondem em 0,7%; brancos/nulos, 0,5%.

A pesquisa foi realizada entre 28 de agosto a 2 de setembro de 2024. Foram entrevistadas 1.222 pessoas com 16 anos ou mais. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SE-01443/2024.

João Pessoa

Última pesquisa para João Pessoa foi a Data Trends, divulgada no último dia 30. Nela, o prefeito Cícero Lucena (PP) lidera com 49% das intenções de voto. Na sequência, vem Marcelo Queiroga (PL) com 12% e Ruy Carneiro (Podemos) com 9%. Dos votos, 16% foram considerados não válidos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PB-07012/2024. A margem de erro é de 3,90 pontos percentuais e o grau de confiança de 95%. Foram ouvidos 700 eleitores nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto.

Maceió

Última pesquisa para Maceió foi a Futura, divulgada no último dia 6. Nela, o prefeito João Henrique Caldas, o JHC (PL) lidera com folga, com 73% das intenções de voto. O segundo lugar é deputado federal Rafael Brito (MDB), que registra 10% Demais candidatos pontuam menos de 5% individualmente. Votos em ninguém/branco/nulo somam 4,6%, indecisos, 4,2%.

A pesquisa foi registrada no TSE como AL-06419/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Natal

O último levantamento do agregador do OP+ consiste em pesquisa AgoraSei, divulgada em 20 de setembro. O ex-prefeito Carlos Eduardo (PSD) lidera com 43,3%. A deputada Natália Bonavides (PT) soma 16,6% e Paulinho Freire (UB) aparece com 15,8 – em um empate técnico. Demais candidatos pontuaram menos de 5%, cada.

Percentual de 11,5%% responderam que devem votar em “nenhum/branco/nulo”. Sem Opinião/Não Respondeu correspondem em 8%.

Pesquisa Exatus foi divulgada neste dia 10. Levantamento confirma vantagem do ex-prefeito. Carlos Eduardo pontua 38,13%. Em segundo lugar está o deputado federal Paulinho Freire (União Brasil), com 22,63%. Ele é seguido pela deputada federal Natália Bonavides (PT), com 14,25% das citações. Demais candidatos pontuaram menos de 5%, cada.

Percentual de 12,13% responderam que devem votar em “nenhum/branco/nulo”. Outros 10,75% se disseram indecisos, não souberam ou não responderam. Pesquisa foi feita nos dias 6 e 9 de setembro, ouviu 800 eleitores nas quatro zonas administrativas do município. A margem de erro é de 3,46% para mais ou menos, com 95% de confiança.

Recife

Última pesquisa para Recife foi a Real Time Big Data, divulgada na segunda, 9. Nela, o prefeito João Campos (PSB) aparece com 75% das intenções de voto. O segundo lugar é de Gilson Machado, que pontua 8%. Demais candidatos pontuam menos de 5% individualmente. Votos em ninguém/Branco/Nulo somam 6%, indecisos, 6%.

O instituto entrevistou 1.000 pessoas na capital pernambucana entre 6 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é PE-07597/2024.

Salvador

O cenário é de ampla vantagem do atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil). Última pesquisa Futura, divulgada nessa segunda-feira, 9, o mostra com um percentual de 69% dos votos.

O segundo colocado é o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que soma 10%. Demais candidatos pontuam menos de 5% individualmente. Votos em ninguém/Branco/Nulo somam 6,2%, indecisos, 8,7%.

A pesquisa foi registrada no TSE como BA-00482/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

São Luiz

Pesquisa mais recente em São Luiz foi o levantamento Quaest, divulgado nessa segunda, 9. Nele, o atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Braide (PSD) lidera com folga, com 60% das intenções de voto.

O segundo lugar é de Duarte Júnior (PSB), com 21% das intenções de voto. Demais candidatos pontuam menos de 5% individualmente. Os indecisos somam 5% do eleitorado. Outros 6% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou não pretendem votar.

A pesquisa ouviu 852 eleitores entre os dias 6 e 8 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MA - 08174/2024.

Teresina

Teresina tem o mesmo número de candidaturas registradas no portal do TSE em relação a Fortaleza: nove. No entanto, pesquisas mostram que a disputa está entre o deputado estadual Fábio Novo (PT) e Sílvio Mendes (União). Há chances de vitória do petista no primeiro turno.

O último levantamento do agregador de pesquisas do O POVO+ data de 23 de agosto. Fábio Novo (PT) lidera com 42,60%, enquanto Sílvio Mendes (União Brasil) fica com 38,50%. Demais candidatos pontuaram menos de 5% individualmente. Não Sabe/Não Opina tem 9,30% e Nenhum/Branco/Nulo, 4,20%.

A última pesquisa divulgada, conforme o TSE, foi a Credibilidade, disponibilizada neste dia 10. Fábio Novo tem 47,62%, enquanto Sílvio fica com 34,77%. Dr. Pessoa aprece com 7,54%. Demais candidatos pontuaram menos de 5% individualmente. Não Sabe/Não Opina é de 7,22% e Nenhum/Nulo/Branco, 0,62%.

A análise foi feita entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, de 2024, com 1300 entrevistados. A margem de erro é de 2,72%, para mais ou para menos, intervalo de confiança de 95% e está registrada no TSE sob o número PI-04489/2024.