Técio Nunes, do Psol, inaugura comitê quase um mês após o início da campanha eleitoral

O Psol confirmou a inauguração do comitê de campanha do candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes, para o início da próxima semana, na segunda-feira, 9. O evento acontecerá às 18 horas na Rua Waldery Uchôa, 260, no bairro Benfica.

Durante a semana, Técio teve suas primeiras agendas públicas de campanha na quinta-feira, 5. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o presidente municipal do Psol explicou que a programação estava voltadas para a produção de conteúdos.

Confira a entrevista completa com Técio Nunes: