Técio já recebeu do Psol mais do que a soma das últimas três campanhas do partido em Fortaleza

Produtor cultural, Técio Nunes é secretário da Organização da Executiva Nacional do Psol , além de presidente do Psol Fortaleza e da federação estadual Psol/Rede.

Candidato a prefeito de Fortaleza, Tecio Nunes recebeu, até agora, R$ 700 mil para a sua campanha. O valor foi integralmente repassado a ele pela direção nacional do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) . A candidatura, assim, supera a soma das últimas três campanhas do Psol que lhe antecederam em Fortaleza, quando Renato Roseno (2012 e 2020) e João Alfredo (2016) tentaram chegar ao Paço Municipal.

Questionado sobre as razões que justificam o aumento da receita na comparação com outras campanhas, Tecio respondeu que, "sem dúvida nenhuma, "R$ 700 mil é um repasse significativo". Ele afirmou ser consequência direta do crescimento da agremiação.

Em 2012, Roseno ficou em quinto lugar, com 11,84% dos votos válidos (148.128 votos). Foi o melhor aproveitamento do Psol em disputas em Fortaleza na história. Em 2016, João Alfredo obteve 1,4% dos votos válidos, ficando em 6º lugar na disputa em que Roberto Cláudio foi reeleito. Na eleição municipal passada, Renato Roseno foi novamente candidato, também ficando em sexto lugar. Ele totalizou 2,68% dos votos válidos, o equivalente a 34.346 votos.

Ponderou, porém, que o valor é muito menor do que as grandes campanhas terão disponíveis. A campanha do prefeito José Sarto (PDT), por exemplo, arrecadou R$ 8,5 milhões. A de Capitão Wagner (UB), R$ 7,2 milhões.

"Esse repasse é resultado de um conjunto de fatores. Tem, sim, a ver com crescimento do Psol e como vamos trabalhar as campanhas majoritária do partido daqui pra frente, mas tem, centralmente, outro fator, o fator decisivo inclusive para esse repasse: o fato de o partido estar investindo na construção de novos quadros e o fato de o partido estar investindo em candidaturas negras", explica Técio, primeiro candidato negro do Psol a prefeito de Fortaleza.

"Houve aumento real do Fundo Eleitoral", ressalta Renato Roseno ao O POVO. O Fundo Eleitoral a que Roseno se refere é consequência direta da operação anticorrupção Lava Jato, que mostrou relações promíscuas entre empresas e partidos políticos. As tratativas tinham como ponto de partida exatamente o período eleitoral, no qual as campanhas eleitorais buscavam o financiamento de empresas que, no momento seguinte, obtinham favorecimentos ilegais, sobretudo por meio de fraudes licitatórias.