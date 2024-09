Fortaleza: Campanha de Técio divulga QR Code com as propostas do candidato

De acordo o candidato, a proposta é para levar a campanha as pessoas e "promover uma mudança racial" em Fortaleza

A campanha do candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Técio Nunes, anunciou a divulgação de QR codes em pontos fixos da cidade considerados “estratégicos”. Ao acessar os códigos, os eleitores serão direcionados para assistir um vídeo com informações sobre a carta manifesto da campanha.

O vídeo que promove a candidatura “contempla uma parte das ações que vêm sendo implementadas pela campanha desde o início da veiculação das inserções no rádio e na TV por meio de citações e pistas no texto e imagens de apresentação do candidato Técio Nunes”, informaram os organizadores da campanha.