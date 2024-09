Sabatinas O POVO: Técio defende Passe Livre "univesal e irrestrito" e critica "caixa preta" do Sindionibus

"Nos nossos 100 primeiros dias, a gente vai implementar o passe livre para a juventude já no final de semana", prometeu o candidato do Psol a prefeito de Fortaleza

Candidato a prefeito de Fortaleza, Técio Nunes (Psol) afirmou que um dos objetivos a serem perseguidos em eventual gestão, caso eleito, é o de implantar a política do Passe Livre universal e irrestrito, aos moldes do município vizinho, Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Antes disso, ponderou que ampliaria o benefício para os finais de semana. Ele foi o quarto entrevistado na Sabatina O POVO com os concorrentes ao Paço Municipal. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

"Eu me criei no movimento estudantil, inclusive, debatendo passe livre. Só que nós temos um problema de linguagem, porque o Sarto implementou uma passagem gratuita para o estudante ir para a escola e voltar e colocou isso como um passe livre em Fortaleza. E passe livre, o nome já diz, é um passe livre para você ter acesso à cidade, inclusive. Um dos debates que a gente faz é de que a juventude tem o direito e o dever de ir à escola, mas ela tem o direito, também, de acessar a cidade na parte da cultura", defendeu Técio aos entrevistadores Jocélio Leal e Guilherme Gonsalves, ambos jornalistas do O POVO.

"Como é que juventude não tem acesso ao passe livre na semana? E a noite, se esse jovem quiser ir para uma peça de teatro, assistir a um cinema? Inclusive, nos nossos 100 primeiros dias, a gente vai implementar o passe livre para a juventude já no final de semana", prometeu o socialista. Conforme Técio, a meta no primeiro ano de gestão do Psol em Fortaleza é de estender o passe livre aos desempregados, de modo a facilitar a busca por postos de trabalho pela Cidade. O obstáculo que se impõe ao pensamento de propostas factíveis na área, porém, é o que chamou de "caixa preta" das empresas de ônibus.