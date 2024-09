Chico Malta explica indeferimento e afirma que mudanças não dependem do socialismo

Candidato a prefeito de Fortaleza, Chico Malta (PCB) explicou que aguarda que a Justiça Eleitoral acabe com indeferimento da candidatura e explicou o que causou o problema. Ele defendeu a participação popular nas decisões sobre utilização do orçamento e antecipou não ser necessário implantar o socialismo para realizar algumas mudanças. Ele foi o quinto entrevistado na Sabatina O POVO com os concorrentes ao Paço Municipal. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.



Assista à sabatina na íntegra:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Candidatura indeferida

"É uma candidatura que, por si só, é uma candidatura de resistência. O indeferimento da nossa candidatura, pedido pelo MP eleitoral, se deu pela campanha de governo de 2022. Sou advogado e, além de candidato, eu era o advogado da campanha em 2022. Na hora de juntar as contas, a assessoria considerou que, por ser advogado cadastrado, não necessitaria juntar a procuração do Chico Malta para o próprio Chico Malta. Algo até muito esquisito. E por conta da falta dessa procuração, as contas foram consideradas não prestadas, embora estejam lá todas no Tribunal. Entramos junto ao TRE com um pedido de regularização da omissão de prestação de contas, por elas terem sido consideradas não prestadas, e está para apreciação do desembargador. Nós continuamos na nossa campanha, divulgando a nossa plataforma", explicou Chico aos entrevistadores Jocélio Leal e Vítor Magalhães, ambos jornalistas do O POVO.