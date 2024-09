Operação prende 25 suspeitos de ameaças e extorsões em eleições municipais no Ceará

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de 25 pessoas , suspeitas de ameaçar eleitores e extorquir candidatos aos cargos de prefeito e vereador em diversas cidades do Ceará. No total, 34 mandados de prisão preventiva foram cumpridos nos estados do Ceará, Bahia, Pará, Tocantins e Rondônia.

A ofensiva ocorreu na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza, com o cumprimento a 19 mandados de busca e apreensão. Outros nove alvos já estavam presos e tiveram seus mandados cumpridos em unidades do sistema prisional.