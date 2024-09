Caucaia: candidato é multado por contestar candidatura adversária sem prova e tumultuar processo

De acordo com a decisão, Neliomar alegou que Jonathan Castro (Avante), adversário político, estaria inelegível, mas não apresentou provas e também mudou versões de fatos, portanto tumultuando o processo eleitoral.

A Justiça Eleitoral multou o candidato a vereador de Caucaia Neliomar Meneses da Costa (Agir) no valor de um salário mínimo por litigância de má-fé durante processo judicial. A solicitação foi feita pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Apesar da alegação contra o adversário, Neliomar está inelegível devido a uma condenação criminal por receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Ele cumpriu pena privativa de liberdade, encerrada em 10 de maio de 2022, mas segue com a multa de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

De acordo com o Ministério Público, Meneses afirmou que Jonathan teria vínculo com órgão do Município de Caucaia e não teria se desincompatibilizado, portanto estaria inapto para ser candidato, mas não apresentou nenhuma prova.