Datafolha SP: quando sai nova pesquisa e como está cenário hoje

Datafolha São Paulo (SP) 2024: resultados da pesquisa anterior para prefeito

Na última pesquisa, o Datafolha ouviu 1.024 eleitores presencialmente nos dias 20 e 21 de agosto. com índice de confiança de 95%, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Conforme a apuração, divulgada no dia 23 de agosto, Pablo Marçal (PRD) subiu sete pontos na disputa para à Prefeitura de São Paulo, registrando 21% de intenções voto ficando empatado com Guilherme Boulos (Psol), com 23% e Ricardo Nunes (PRTB), com 19%.

O deputado Guilherme Boulos se manteve estável, passando de 22% para 23%, enquanto Nunes oscilou para baixo, de 23% para 19%.