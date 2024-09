Em debate, Datena é advertido por sair do púlpito após provocação de Marçal

Enquanto Datena fazia seu comentário, Marçal gesticulava com os números "1, 2, 3" e, em seguida, formava a letra "M", em referência ao seu slogan de campanha "faz o M". Datena reclamou dos gestos e solicitou mais tempo para concluir sua fala. Datena teve seu pedido acatado e finalizou sua fala antes de ceder o direito de resposta a Marçal.

O clima esquentou no debate promovido pela TV Gazeta e Canal MyNews entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste domingo. Durante uma troca de questionamentos entre José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), o ex-apresentador chegou a deixar o púlpito após ser provocado pelo concorrente das eleições. A segurança precisou ser acionada e Datena recebeu uma advertência.

Marçal, por sua vez, criticou o jornalista, chamando-o de "multimilionário" e alegando que, ao contrário do que dizia na televisão, nunca teve o celular roubado. Datena pediu direito de resposta, que foi concedido.

Antes da confusão com Datena, o candidato do PRTB havia criticado o formato de debates e disse que "isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta, é pra ver quem aguenta essa encheção de saco".

"Deixa eu te fazer uma pergunta, garota? Qual a sensação de querer derrubar uma pessoa e cair para cima? Deixa eu te falar, isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta, é pra ver quem aguenta essa encheção de saco. O Quico aqui do lado estava me xingando o tempo inteiro. Olha a cara do Datena, ele só quer ir embora daqui", disse Marçal.

O candidato ainda chamou a adversária Tabata Amaral (PSB) de "chatabata" na sequência de seu comentário.