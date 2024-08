Pesquisa Datafolha SP: Marçal em empate técnico com Boulos e Nunes

Pablo Marçal (PRD) cresceu sete pontos na disputa para à Prefeitura de São Paulo, registrando 21% de intenções voto e está empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (Psol), com 23% e Ricardo Nunes (PRTB), com 19%, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 23. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Marçal subiu de 14% para 21% desde o último levantamento, feito no início de agosto. Já Boulos se manteve estável, passando de 22% para 23%, enquanto Nunes oscilou para baixo, de 23% para 19%.