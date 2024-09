Pablo Marçal ameaça deixar entrevistas, caso não haja "cortes": "Única coisa que sei fazer"

Declarações ocorreram no programa Roda Viva, da TV Cultura. Ao longo da participação, ele interrompeu jonalistas e foi repreendido pela apresentadora

Ao longo da participação, o ex-coach foi repreendido algumas vezes pela apresentadora, Vera Magalhães. A jornalista pedia que o candidato não repetisse com tanta frequência a frase "faz o M", slogan de campanha.

Marçal ainda defendeu falas polêmicas com intuito de viralizar nas redes e angariar apoio, já que ele não teria "marketeiro ou publicitário" na campanha, diferentemente dos demais postulantes.

O empresário Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo , discutiu com jornalistas, interrompeu perguntas e ameaçou se retirar de programas futuros, durante entrevista ao programa Roda Viva , da TV Cultura, na noite dessa segunda-feira, 2.

Marçal também interrompia constantemente as perguntas e chegou a cantar a música Diário de um Detento, do Racionais MCs, por cima de um questionamento do jornalista Pedro Borges, portal Alma Preta.

Marçal: “Se for para esquecer os cortes, eu preciso ir embora”

As ações para "viralizar" foram comentadas pela jornalista Amanda Audi, da Agência Pública. Ela o questionou sobre um comentário que Marçal fez à jornalista Clarissa Oliveira, da CNN Brasil. Após protagonizar uma discussão com ela, o candidato afirmou, na ocasião: “Era para os cortes.”