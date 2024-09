Em sabatina, Nunes desconversa sobre impeachment de ministros do Supremo

Em sabatina realizada nesta segunda, 2, pela Rádio Eldorado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, não respondeu se é a favor ou contra o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O afastamento do ministro é uma das pautas do ato de Sete de Setembro na Avenida Paulista, no qual Nunes estará presente.

"Não vou defender impeachment (de ministros do STF). Quem tem que tratar de impeachment são os senadores, ninguém a não ser o Senado Federal", disse o emedebista. "Sou prefeito da maior cidade da América Latina. Tenho perfeitamente a consciência da minha responsabilidade, daquilo que preciso e devo me posicionar. Como prefeito da cidade de São Paulo, jamais vou cometer uma fala irresponsável pelo exercício do meu cargo."

Em edições anteriores, o evento do Sete de Setembro na Paulista teve faixas com motes antidemocráticos, como pedidos de intervenção militar. Nunes afirmou que, de sua parte, não apoiará nenhuma palavra de ordem contra o estado democrático de direito. "Se alguém levantar uma faixa, não vou me constranger por nada que as outras pessoas façam. O que eu tenho que ter é meu comportamento, que sempre foi o de alguém que defendeu a democracia."