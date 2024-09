Boulos afirma em sabatina que manter o bom nível na disputa por São Paulo está difícil

O candidato à Prefeitura de São Paulo e deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), afirmou nesta terça-feira, 3, durante sabatina realizada pela Rádio Eldorado, que há adversários políticos que "só querem rolar na lama" nestas eleições, o que tem dificultado o nível do debate de propostas para a capital paulista. "Tem gente que acha que eleição é concurso de quem faz guerra mais intensa na internet", disse o candidato do PSOL referindo-se ao empresário Pablo Marçal (PRTB), que apareceu numericamente em primeiro lugar nas intenções de voto medidas pela pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta manhã, com 21%. Boulos e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), completam o empate técnico triplo, com 20% das intenções de voto cada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O candidato também falou sobre seu desempenho nas pesquisas recentes, afirmando que a sua maior preocupação é discutir o plano de governo para a cidade, e não os resultados dos levantamentos de intenção de voto.

Nunes usa a máquina e Marçal é 'franco-atirador' Ao ser questionado sobre qual tem sido o maior obstáculo que sua campanha enfrenta para aglutinar o campo progressista de esquerda nestas eleições, o deputado citou o uso da máquina pública pelo atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e a chegada do candidato Pablo Marçal (PRTB), a quem se refere como "franco-atirador". "Minha preocupação não está em pesquisas, mas buscar garantir que as eleições de São Paulo tenham um bom nível, e isso está sendo difícil para caramba", disse se referindo a estratégia do adversário em levar os debates "para a lama".

Apesar disso, o candidato afirma que tem crescido nas principais pesquisas de intenção de voto. "Isso não é motivo para ter preocupação, ao contrário, isso mostra resiliência e o nível de resiliência da nossa campanha", afirmou Boulos. Histórico com o MTST Boulos também foi questionado sobre a possibilidade de invasões de propriedades privadas aumentarem durante o seu governo, case ganhe as eleições, por conta de seu histórico nos movimentos sociais de luta por moradia.

O candidato, que foi coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), afirmou que combater os loteamentos ilegais financiados pelo crime organizado, afirmando que pretende tratar os movimentos sociais com respeito e diálogo e que, buscará atender as expectativas do setor. Segurança Segurança, tema que hoje representa uma das principais preocupações do eleitor, está na pauta do candidato, que prometeu atuar "cirurgicamente" sobre a questão dos roubos e furtos de celulares, que tem sido um problema principalmente na região central da cidade. Segundo ele, a estratégia será implementar ações de inteligência para mapear o comércio de receptação de aparelhos.

Ainda no contexto, Boulos alertou para "o risco de infiltração do crime organizado na Prefeitura de São Paulo". Para o candidato do PSOL, esta dinâmica "já está acontecendo", vide a situação da Cracolândia, na região central da cidade, e dos contratos de ônibus da gestão de Nunes, alvos de investigação da Operação Fim da Linha, deflagrada em abril desde ano. Segundo Boulos, a situação se agravaria diante do "elo de relações suspeitas" do entorno de Marçal. Para exemplificar o tema, o deputado citou o caso revelado pelo Estadão dos articuladores do ex-coach que, segundo a Polícia Civil paulista, trocavam carros de luxo por cocaína a mando do Primeiro Comando da Capital (PCC). Voto evangélico

Perguntado sobre a plataforma da campanha para os evangélicos, Boulos afirmou que já mantém pontes de relacionamento com o segmento, oriundas, inclusive, de sua vida egressa à política, com MTST. "Pouca gente sabe, mas a maior parte das pessoas que fazem parte do movimento sem-teto são evangélicas", disse o candidato do PSOL. "A forma de diálogo está sendo feita e seguirá sendo feita desta maneira, a partir da vida concreta das pessoas. E eu tenho o maior respeito pelo trabalho social que as igrejas evangélicas fazem". Segundo Boulos, sua campanha já recebeu o apoio de líderes de comunidades religiosas que reconhecem no programa do PSOL os "valores de solidariedade, de igualdade, e de soluções para os problemas que os fiéis destas igrejas vivem".