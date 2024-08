Aracati: Polícia recolhe material de Caetano Neto contra Roberta de Bismarck

O comitê do candidato a prefeito de Aracati, município distante 148 quilômetros de Fortaleza, Caetano Neto (Republicanos), foi alvo de busca e apreensão nesse sábado, 24. Situação ocorre após a Justiça Eleitoral da 8ª Zona do Município identificar a veiculação de material gráfico do postulante com "disseminação de informações falsas" sobre a candidata governista Roberta Cardoso (Podemos) e a gestão do atual prefeito Bismarck Maia (Podemos).

A chapa de Caetano, composta ainda pelo candidato a vice-prefeito João Moreira Falcão Neto, distribuiu panfletos com acusações sobre o Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Aracati (Iguama), apontando-o como "órgão perseguidor da Roberta", e acerca da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).