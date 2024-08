De olho no voto evangélico, Wagner e Fernandes têm domingo de eventos religiosos

Candidatos já participaram de mesmo evento evangélico com ares eleitorais

Candidatos do espectro da direita em Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL) reservaram espaço deste domingo, 25, para cumprir agenda religiosa. O movimento dos postulantes acontece em meio à busca por votos na disputa pelo comando da Prefeitura.

O primeiro a se reunir com líderes religiosos foi o candidato do União Brasil, conforme divulgado pela equipe dele. O encontro ocorreu pela manhã, no bairro de Fátima, mas não foi aberto para a imprensa. Até às 18 horas deste domingo, nenhuma publicação foi feitas nas redes sociais de Wagner sobre essa agenda.