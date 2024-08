Tabata volta a associar Marçal a facção e o desafia: "Vou desmascarar você no debate"

Tábata Amaral publica vídeo chamando Pablo Marçal para debate Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), divulgou mais um vídeo, nesta segunda-feira, 26, direcionado ao opositor, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB). A deputada federal narrou a trajetória de Marçal desde 2005, relacionando-o a quadrilhas de fraudes bancárias e ao crime organizado. Por fim, desafiou-o para o próximo debate e prometeu "desmascará-lo mais uma vez". "Eu sei que você está com medo de ser preso. Eu sei que está pensando em desistir. O domingo que vem tem debate. Os outros candidatos já disseram que não vão. Vamos ser só eu e você. E eu vou apresentar as minhas propostas para a cidade. Mas também vou desmascarar você mais uma vez", diz Tabata, no fim da filmagem, divulgada nas redes sociais. Confira abaixo o corte do programa O POVO News 1ª Edição sobre o vídeo de Tábata

Clique aqui e acesse o corte do programa O POVO News 1ª Edição sobre o vídeo de Tabata O vídeo é filmado no mesmo estilo “investigação criminal” do publicado no dia 23 de agosto, no qual a deputada acusa aliados de Marçal de serem associados ao PCC. Na nova filmagem, a deputada comenta matérias publicadas sobre condenações e acusações contra Marçal desde 2005. Tabata afirma que, naquele ano, Marçal foi preso por fazer parte “da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil”. O ex-coach foi condenado em 2010, mas recorreu da decisão por oito anos até que ela prescrevesse. “Recorrer custa caro e Pablo ainda não era empresário. De onde veio o dinheiro?”, acrescenta Tabata.

A deputada questiona novamente a origem do dinheiro de Marçal quanto às duas postulações do ex-coach. Ela cita uma mandado de busca e apreensão na casa dele, em 2023, quando o opositor estaria sendo investigado por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro na candidatura para deputado no ano anterior. Também é citada a campanha deste ano, em específico sobre as acusações de criação de "centenas de perfis que disseminam ataques a adversários e conteúdos de apoio a Marçal". "De onde vem esse dinheiro? Quem está por trás do Pablo Marçal? Quem é que banca essa candidatura?", volta a questionar a deputada.

Tabata Amaral relaciona Pablo Marçal ao PCC A deputada, então, acusa Marçal de ter aliados envolvidos com a facção PCC. Ela cita o presidente do PRTB, partido do ex-coach, Leonardo Avalanche, e o ex-presidente estadual da sigla, Tarcísio Escobar de Almeida. "Uma pesquisa por seus aliados esbarra sempre nas mesmas letras: P de Pablo, C de coach, C de criminoso", diz Tabata. "Agora o Pablo se faz de vítima, se diz perseguido. Punido pela Justiça Eleitoral, por praticar… crimes eleitorais", diz, se referindo à ordem da Justiça de São Paulo, que suspendeu perfis de Marçal nas redes. Pablo Marçal: o que o candidato diz sobre a decisão da Justiça e demais acusações Após a Justiça Eleitoral determinar a suspensão das redes sociais de Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, o influenciador convocou seus mais de 13 milhões de seguidores a se inscreverem em seus grupos no Telegram e WhatsApp.