Eleições 2024 em Caucaia: quem são os candidatos a prefeito e vice

Naumi Amorim (PSD), Coronel Aginaldo (PL), Emilia Pessoa (PSDB) e Waldemir Catanho (PT) Crédito: Agência Câmara/Júlio Caesar/O POVO/Mario Agra/Câmara dos Deputados/Reprodução/Redes Sociais

As eleições para a Prefeitura de Caucaia contam com quatro candidaturas lançadas, em uma disputa que afunilou ao longo da pré-campanha. O município ganha destaque por ser o segundo maior colégio eleitoral do estado e único, além de Fortaleza, a ter a possibilidade de um segundo turno. Na conjuntura atual, concorrem o candidato à sucessão do governismo, Waldemir Catanho (PT), e, na oposição, o ex-candidato a deputado federal, Coronel Aginaldo (PL), a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) e o ex-prefeito da cidade, Naumi Amorim (PSD) . É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caucaia chegou a contar com seis pré-candidaturas à Prefeitura. No entanto, o vice-prefeito rompido com a gestão atual, Deuzinho Filho (União Brasil), e o ex-prefeito Zé Gerardo Arruda (PDT) retiraram as postulações para integrar um bloco de oposição encabeçado por Emília Pessoa.

Quem são os candidatos a prefeito e vice em Caucaia? Coronel Aginaldo (PL) Representante do bolsonarismo. Concorre em uma chapa pura e isolada com Luana Forte. Aginaldo é marido da deputada federal Carla Zambelli (PL) e recebeu endosso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Aginaldo de Oliveira é coronel da Polícia Militar do Ceará e ex-diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP). Ele deixou o comando da Força Nacional para concorrer ao cargo de deputado federal pelo Ceará, filiado ao partido de Bolsonaro, mas não foi eleito. Emília Pessoa (PSDB) Deputada estadual, Emília Pessoa encabeça um bloco de oposição. Concorre em uma chapa com Dona Celia (PP). Na coligação, integram ainda os partidos PDT e União Brasil, que haviam apresentado pré-candidaturas, retiradas em apoio a Emília. O POVO mostrava desde maio as tratativas para este possível acordo da oposição, que acabou ocorrendo pouco antes do período de convenções partidárias.

Dentre os caciques que apoiam a chapa, estão o primo de Emília, prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o candidato a Fortaleza, Capitão Wagner, além de nomes do PDT, como os deputados estaduais Queiroz Filho e Antônio Henrique. Emília foi candidata à vice-governadora em 2018 e concorreu à Prefeitura de Caucaia no último pleito. Foi ainda Secretária Municipal de Educação e Secretária Municipal de Governo no município de Caucaia nos anos de 2020 e 2021, ou seja, na gestão de Valim. Emília é filha do ex-vereador Chico Pessoa, que exerceu 6 mandatos em Caucaia. Naumi Amorim (PSD) Ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) concorre mais uma vez ao executivo da cidade. Em 2020, chegou a disputar contra Vitor Valim, mas saiu derrotado. A candidatura do ex-gestor ainda não foi oficializada no TSE.

Naumi tem como companheira de chapa, Priscila Menezes (MDB), filha do vereador Tanilo Menezes (MDB), que já foi cotado como possível vice de Catanho. Na reta final das convenções, Tanilo fechou apoio ao candidato Naumi, levando o MDB com ele. Segundo anunciado na convenção, a candidatura do postulante conta com apoio de sete partidos; Avante, PMB, PRTB, PRD, DC, Podemos e MDB, sendo três destas siglas ex-apoiadoras de Waldemir Catanho (PT). Naumi esteve à frente do executivo de Caucaia entre 2016 e 2020. Chegou ainda a tomar posse como deputado federal, assumindo interinamente a vaga de Célio Studart (PSD).

Waldemir Catanho (PT) Representante do governismo. Concorre em uma chapa cujo vice é Vanderlan Alves (Republicanos), vereador em Caucaia. Segundo informado no TSE, integram a coligação de Catanho os partidos, além dos representados pelos postulantes: PSB, Solidariedade, Federação Psol-Rede e Agir. Catanho é o nome apoiado pelo atual prefeito Vitor Valim (PSB) que, apesar de estar apto à reeleição, desistiu da disputa após a morte da filha Sofia. O candidato petista recebe o ainda o apoio de caciques petistas, dentre eles a ex-prefeita de Fortaleza, coordenadora da campanha. Além disso, Catanho recebeu endosso do presidente Lula (PT). Até meados deste ano, o candidato era titular da Secretaria de Articulação Política do Estado, mas saiu para concorrer em Caucaia. É antigo aliado de Luizianne e atuou em movimentos estudantis e sindicais.