Caucaia: ex-prefeito Dr. Washington Góis declara apoio a Catanho

"Uma pessoa honesta, decente e que tem muito por fazer pelo município de Caucaia, principalmente por estar sendo apoiado pelo governador Elmano, pelo nosso ministro da Educação Camilo Santana e Lula. Nós já tivemos essa experiência com o PT aqui no município de Caucaia quando nós fomos prefeitos durante oito anos. O município de Caucaia cresceu muito", disse.

Washington foi prefeito do município por dois mandatos, de 2009 a 2016, quando foi sucedido por Naumi Amorim (PSD), que concorre ao cargo novamente.

No início deste ano, Góis virou um dos alvos de uma investigação por supostamente receber casas e joias milionárias.

Além do ex-gestor e de nomes do Partido dos Trabalhadores, Catanho tem o apoio do atual prefeito da cidade Vitor Valim (PSB) e da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT). A aliança com Valim foi um dos tópicos do debate realizado entre os postulantes nessa quarta-feira, 28, e o apoio foi alvo de críticas, feitas pelo candidato Coronel Aginaldo (PL).