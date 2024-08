Caucaia: Perdeu o debate? Confira pontos do confronto entre os candidatos

O POVO promove debate com os candidatos a prefeito de Caucaia. Da esquerda para a direita: Emília Pessoa (PSDB), Coronel Aginaldo (PL), mediador Ítalo Coriolano, e Waldemir Catanho (PT) Crédito: Fco Fontenele/ O POVO

O POVO realizou nesta quarta-feira, 28, debate com os candidatos a prefeito de Caucaia, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza e segundo maior colégio eleitoral do Ceará. O encontro ocorreu na sede da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), na capital cearense. Coronel Aginaldo (PL), Emília Pessoa (PSDB) e Waldemir Catanho (PT) participaram do encontro. O candidato e ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), também foi convidado para o debate, mas não compareceu.

Tom do debate: críticas a gestão passada, de Naumi, e a atual, de Vitor Valim (PSB), além de corrupção e segurança pública deram o tom do confronto entre os candidatos de Caucaia. A ausência de Naumi também foi rechaçada pelos concorrentes, que consideraram um desrespeito à população.

Padrinhos políticos, bem como o diálogo com o Governos do Estado e Federal, foram pontos mencionados pelos postulantes ao longo do embate. Ser natural de Caucaia e conhecer o município foi outro destaque do encontro.

Assista o debate de Caucaia na íntegra: Primeira rodada Catanho abriu o bloco convidando Emília para o embate. Eles comentaram sobre um empréstimo feito ainda na gestão de Naumi Amorim como prefeito. A candidata pontuou que, à época vereadora, votou contra a aprovação do crédito e alegou que o recurso foi usado por Naumi durante campanha da tentativa de reeleição. Nesse momento, eles também comentaram sobre saúde e a situação dos ambulantes de Caucaia. Aginaldo diz que o Centro virou um "caos". Segundo ele, o Mercado das Malvinas está há mais de quatro anos de reforma.