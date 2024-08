Candidatos e representantes de prefeitos assinam acordo de valorização de servidores públicos

FORTALEZA, CE, BRASIL, 30-08-2024 - Lançamento de plataforma dos servidores municipais para as eleições 2024 (foto: Matheus Souza/O povo) Crédito: Matheus Souza

Postulantes à Prefeitura de Fortaleza e representantes dos candidatos participaram nesta sexta-feira, 30, do lançamento da “Plataforma dos Servidores para as Eleições Municipais” da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).

Candidatos a prefeito e a vereador assinaram um acordo com a federação para, caso eleitos, se comprometam com as reivindicações dos servidores públicos municipais. Compareceram à ocasião os candidatos à prefeitura Técio Nunes (Psol) e Chico Malta (PCB), além dos representantes de Evandro Leitão (PT), o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), e de José Sarto (PDT), o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB). Capitão Wagner (União Brasil) confirmou a participação no evento mas não compareceu e não enviou representante.

Chico Malta ressaltou a importância de ter uma política de valorização dos servidores públicos e defendeu temas como redução da jornada de trabalho e planos de cargos e salários.



“Nós, inclusive, defendemos nacionalmente a redução da jornada de trabalho para trinta horas semanais. Isso obviamente depende de uma decisão nacional, mas em termos de município nós podemos ter uma série de iniciativas em torno disso, inclusive no serviço público para abrir novos concursos e poder possibilitar a geração imediata de centenas e centenas de postos de trabalho”, analisou. Guilherme Sampaio aproveitou o momento para criticar a gestão do prefeito José Sarto, destacar os feitos dos governos do PT e ainda endossar a candidatura de Evandro Leitão. “Enquanto Sarto só retirou direitos, nos governos do PT, de 2005 a 2012, foram aprovados 14 planos de cargos e salários para valorizar os servidores, e os professores e professoras conquistaram a melhor carreira do país. Evandro prefeito é a certeza de retomar esse caminho com o servidor valorizado e o cidadão melhor atendido", comentou.