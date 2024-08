Chico Malta: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

Eleições 2024: confira propostas de Chico Malta (PCB) à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O Povo

O candidato Chico Malta (PCB) compartilhou o plano de governo de sua campanha a prefeito de Fortaleza ao lado do vice, Roberto Cabeludo (PCB). O conteúdo segue disponibilizado na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Entre os informes elencados, está a aba de “propostas”, onde os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a seguir os principais pontos da proposta divulgada por Chico Malta.

Proposta de governo à Prefeitura de Fortaleza: Chico Malta (PCB) As diretrizes estratégicas do plano de governo apresentam em seu eixo estruturante a “construção do poder popular”. Em seu objetivo, o candidato indica a quebra do “poder das classes dominantes municipais e a centralização burocrática da política”. Veja as proposições resumidas do postulante do PCB à Prefeitura de Fortaleza nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Para acessar o conteúdo integralmente, confira a página do candidato no DivulgaCand. Proposta de Chico Malta (PCB): saúde A decisão de Malta na área inclui a criação dos Conselhos Populares de Saúde. Estes devem reunir os trabalhadores e suas organizações para aprofundar “as lutas contra a privatização e pela universalidade do acesso à saúde pública, estatal e de alta qualidade”. A expansão da rede pública é citada como garantia ao acesso universal ao sistema de saúde gratuito e de qualidade, com ações integradas e preventivas de saúde. A decisão também inclui o aumento imediato dos salários dos profissionais de saúde e a implantação dos planos de carreira.

Confira mais propostas relacionadas à saúde indicadas no plano de governo de Chico Malta: Criação e expansão do programa de Saúde da Família, com o acompanhamento sistemático da saúde da população e a formação de agentes de saúde; Fim dos contratos com as Organizações Sociais, ONGs, terceirizações e demais medidas privatizantes; Saneamento básico e provimento de água potável para toda a população; Implantação de programas de atendimento a gestantes, crianças e pacientes crônicos; Criação de farmácias vivas nas unidades básicas de saúde para promover o tratamento baseado em evidências no uso de plantas medicinais; Ampliação dos horários de atendimento das unidades básicas de saúde para desafogar o sistema de saúde e permitir o acesso da população ao atendimento de saúde no período noturno e aos finais de semana; Ampliação do serviço veterinário municipal e o controle da população dos animais de rua por meio de mutirões de castração e vacinação desses animais; Aumentar a quantidade de profissionais atuantes no equipamento de saúde mental (CAPS); Garantir e potencializar as atividades psicoeducativas, grupos terapêuticos e atividades artísticas/culturais; Pautar a ampliação das Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA); Pautar ampliação das Farmácias Populares. Eleições em Fortaleza: VEJA quanto cada candidato a prefeito arrecadou até agora Proposta de Chico Malta (PCB): educação O objetivo de seu plano de governo é “revolucionar a educação e a cultura” por meio da construção de um sistema educacional que rompa com a reprodução da ideologia dominante e a desigualdade de acesso ao conhecimento, à cultura e às artes universais.

A promoção de uma escola pública integral e humanista, capaz de romper com a mercantilização da formação e da educação hoje vigente, também é citada. O documento propõe a criação dos Conselhos Populares de Educação e a taxação progressiva dos lucros obtidos pela rede privada para financiar a expansão da escola pública. A promoção de uma formação cultural integral, desde a pré-escola e por todo o ensino fundamental, é outro ponto desenvolvido por Malta, priorizando as perspectivas artísticas da cultura popular e o respeito à diversidade das manifestações.

Aos profissionais da educação, o candidato aponta a melhoria dos salários e das condições de trabalho, com contratação apenas por concurso e prezando pelo fim das terceirizações e dos contratos temporários. A presença de programas de envolvimento da comunidade com a vida escolar são objetivados por meio da utilização do espaço escolar aos finais de semana com atividades que envolvam toda a população local (cursos de culinária, pintura, noções básicas de cultivo, etc.). Proposta de Chico Malta (PCB): segurança pública A implementação de políticas sociais para reduzir a desigualdade são um dos tópicos levantados dentro da segurança pública. Entre os pontos discutidos, estão a insegurança alimentar e a falta de assistência aos moradores de rua e dependentes químicos.