Emília considera debate equilibrado e diz falar também como "moradora" de Caucaia

O POVO realizou debate com os candidatos a prefeito de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará

Emília Pessoa (PSDB) considerou que o debate do O POVO, realizado com os candidatos a prefeito de Caucaia, foi "equilibrado", embora, mais uma vez lamentou a ausência do ex-prefeito e postulante Naumi Amorim (PSD). Ela compartilhou, nesta quarta-feira, 28, debate com Waldemir Catanho (PT) e Coronel Aginaldo (PL).

A tucana alfinetou seus adversários ao comentar ser de Caucaia e falar como "moradora". "Mas que discutido com quem não conhece Caucaia, que estudou, que abriu ali aos noticiários e que fala da cidade de Caucaia, mas que, no entanto, transferiram seu título agora há pouco tempo pra poder ser candidato da cidade", afirmou. E seguiu: "Eu falo não como candidata apenas, mas eu falo como moradora da cidade e com indignação".

Ela apontou que sua prioridade é a segurança pública da cidade e citou projetos. "Fazer parte de um comitê especializado para discussão todas as segundas-feiras, trazendo esse diálogo com as forças de segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal de Caucaia", ressaltou.

Ela citou também questões de saúde e educação. "Nós temos aqui a construção do Hospital da Mulher, a construção também das creches nos bairros para que as mães possam deixar os seus filhos e, assim, terem a oportunidade de empreender e entrar no mercado de trabalho", afirmou.