Bolsonaro usa decisão do TCU sobre relógio de Lula para tentar enterrar inquérito das joias

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A representação foi enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que conduz a investigação. Bolsonaro é acusado pela Polícia Federal de desviar joias e relógios de luxo da Presidência avaliados em R$ 6,8 milhões. A defesa do ex-presidente argumenta que, por "isonomia", o TCU deve reconhecer que ele não cometeu irregularidade ao ficar com os presentes e que a mesma interpretação deve prevalecer tanto na esfera administrativa quanto na seara penal.