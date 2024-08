1/3 dos eleitores de Wagner acham que Bolsonaro o apoia e 1/3 dos de Sarto creem no apoio de Lula

O peso dos padrinhos políticos na eleição para prefeito de Fortaleza. Camilo, Lula, Bolsonaro, Roberto Cláudio e Elmano. Crédito: AURÉLIO ALVES / Fco Fontele / Valter Campanato Agência Brasil

Pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, mostra o nível de conhecimento do eleitorado sobre quem os padrinhos políticos apoiarão nas eleições em Fortaleza. O levantamento mostra que o eleitorado se conscientiza — acerca dos respectivos apoios —, conforme o pleito se avizinha. Apesar disso, ainda há percentual significativo dos que acham que há aliança entre grupos que, hoje, estão disputando entre si. A situação pode ser sinal de preocupação para candidatos com grande parcela de eleitores ainda confusos sobre apoios. Leia mais Camilo e Lula são padrinhos mais influentes; Bolsonaro e Elmano causam mais rejeição que apoio Sobre o assunto Camilo e Lula são padrinhos mais influentes; Bolsonaro e Elmano causam mais rejeição que apoio É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Exemplo disso é o cenário envolvendo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Embora 23% dos entrevistados saibam que ele apoia o candidato Evandro Leitão (PT), outros 20% acreditam que ele apoiará o prefeito José Sarto (PDT), que embora já tenha sido seu aliado, atualmente é adversário político do grupo do petista no Ceará.

Outro caso que chama a atenção é do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 38% dos entrevistados têm conhecimento que o apadrinhado do ex-mandatário na eleição deste ano será o deputado federal André Fernandes (PL). Entretanto, 25% acreditam que Bolsonaro apoiará Capitão Wagner (UB). Wagner já dividiu palanque com Bolsonaro em eleições anteriores, mas este ano estão em lados opostos.

Veja abaixo os dados da pesquisa Datafolha realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Entre parênteses está o comparativo entre o levantamento mais atual e o anterior, realizado em junho. Leia mais Datafolha: Direita é mais comum que esquerda em Fortaleza, mas há mais petistas que bolsonaristas Sobre o assunto Datafolha: Direita é mais comum que esquerda em Fortaleza, mas há mais petistas que bolsonaristas

Datafolha: Nível de conhecimento sobre apoio político Pergunta: “Qual destes candidatos a prefeito o ___________ irá apoiar nas eleições para prefeito de Fortaleza esse ano?” Resultados: Quem os eleitores acham que Camilo Santana apoia: Evandro Leitão (PT): 23% (+8)

José Sarto (PDT): 20% (-1)

Eduardo Girão (Novo): 7% (+1)

Capitão Wagner (UB): 6% (-3)

André Fernandes (PL): 2% (=)

Zé Batista (PSTU)*: 1%

George Lima (Solidariedade)*: 1%

Tecio Nunes (Psol): 1% (=)

Chico Malta (PCB)*: 1%

Nenhum: 2% (=)

Não Sabe: 39% (-1)

Quem os eleitores acham que Lula apoia:

Evandro Leitão (PT): 25% (+9)

José Sarto (PDT): 22% (=)

Eduardo Girão (Novo): 4% (=)

Capitão Wagner (UB): 5% (-1)

André Fernandes (PL): 2% (-1)

Zé Batista (PSTU)*: 1%

George Lima (Solidariedade)*: 1%

Tecio Nunes (Psol): 1% (=)

Chico Malta (PCB)*: 2%

Nenhum: 2% (+1)

Não Sabe: 37% (-5) Quem os eleitores acham que Roberto Cláudio apoia:

José Sarto (PDT): 41% (+14)

Evandro Leitão (PT): 4% (-1)

Eduardo Girão (Novo): 2% (-3)

Capitão Wagner (UB): 6% (-6)

André Fernandes (PL): 2% (=)

Zé Batista (PSTU)*: 1%

George Lima (Solidariedade)*: não pontuou

Tecio Nunes (Psol): 1% (-1)

Chico Malta (PCB)*: 1%

Nenhum: 2% (-1)

Não Sabe: 39% (-1) Quem os eleitores acham que Elmano de Freitas apoia:

Evandro Leitão (PT): 24% (+8)

José Sarto (PDT): 17% (-3)

Eduardo Girão (Novo): 6% (+1)

Capitão Wagner (UB): 5% (-2)

André Fernandes (PL): 2% (=)

Zé Batista (PSTU)*: 1%

George Lima (Solidariedade)*: 1%

Tecio Nunes (Psol): 1% (-1)

Chico Malta (PCB)*: 1%

Nenhum: 2% (=)

Não Sabe: 41% (-1) Quem os eleitores acham que Jair Bolsonaro apoia:

André Fernandes (PL): 38% (+11)

Capitão Wagner (União Brasil): 25% (-10)



José Sarto (PDT): 4% (+2)

Eduardo Girão (Novo): 2% (=)



Zé Batista (PSTU)*: não pontuou



George Lima (Solidariedade)*: não pontuou



Tecio Nunes (Psol): não pontuou (1%)



Evandro Leitão (PT): não pontuou (1%)

Chico Malta (PCB)*: não foi citado



Nenhum: 2% (=)



Não Sabe: 27% (=) Candidatos não estimulados em pesquisa anterior*

(Comparativo entre as pesquisas de 24 a 26 de junho e de 20 e 21 de agosto)* Quem os eleitores de cada um acham que os líderes apoiam Entre os eleitores de Capitão Wagner, chama atenção o percentual dos que acham que ele tem apoio de Bolsonaro. São 34%, contra 26% que sabem que o ex-presidente tem apoio de André Fernandes. Nas eleições de 2020 e 2022, Bolsonaro efetivamente apoiou Wagner. Já entre os eleitores de Sarto, o percentual mais representativo é dos que acham que ele é o candidato de Lula (34%), Elmano (29%) e Camilo Santana (30%), enquanto 19% sabem que Lula apoia Evandro, 18% têm informação do apoio do governador ao petista, mesmo percentualo dos que sabem quem é o candidato do ministro da Educação.

​ Eleitores de André Fernandes e Evandro Leitão demonstram mais conhecimento sobre os apoios. São 81% dos que declaram intenção de votar no candidato do PL e sabem que ele é o candidato de Bolsonaro. Os que pensam que o ex-presidente apoia Wagner são 3%. Os eleitores de Fernandes demonstram ainda saber que Evandro é o candidato de Lula (35%), Elmano (32%) e Camilo (31%), e que Sarto tem apoio de Roberto Cláudio (41%). Já os eleitores de Evandro conscientes de que ele tem apoio de Lula são 74%. Sobre o apoio de Elmano, 71% sabem. O aval de Camilo é do conhecimento de 64%.

Além disso, 48% sabem que Bolsonaro apoiam Fernandes e 54% têm a informação de que Roberto Cláudio está com Sarto. Metodologia A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.