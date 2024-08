Guimarães diz que Evandro 'começou bem' e projeta: 'Imagine quando todo mundo conhecer'

O deputado federal também disse "não ter dúvida" de que o correligionário estará no segundo turno da disputa. "É uma largada que viabiliza a ida dele para o segundo turno. Primeiro, pelo que ele representa, o projeto que ele representa. Segundo, porque ele tem apoio de pessoas que têm um grande poder de transferência de voto como o presidente Lula; o ministro da Educação, Camilo Santana; enfim, o próprio governador do Ceará, Elmano de Freitas. Portanto, eu acho que é um bom começo", avaliou Guimarães.

Já Ciro disse que Evandro é um desconhecido da Cidade, que não conhece a realidade da Capital e citou a diferença entre os candidatos no horário de televisão — em que o postulante do PT tem o maior tempo de tela entre os adversários. Por isso, fez uma apelo para os presentes na inauguração do comitê do prefeito José Sarto, na última quinta-feira, 22.

"O nosso apelo ao povo de Fortaleza, para todos e cada um aqui, é que sejam Sarto na sua comunidade, no seu templo, na sua igreja, no bar", enfatizou o pedetista.