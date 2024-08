"A galera tá começando a ficar preocupada e nem tô falando de pesquisa" afirma Sarto

Sobre o resultado, o candidato enfatizou que a campanha começou há seis dias e ainda há um longo caminho a percorrer, além de relembrar conquistas da gestão. "Hoje, nós somos a maior economia do Nordeste, a melhor educação do Brasil, a capital que mais investe em política de juventude", completou.

Candidato à reeleição à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT) afirmou que seus adversários na corrida eleitoral estão "começando a ficar preocupados" com o seu desempenho na campanha e que nem estava "falando de pesquisa". A declaração foi dada durante discurso na abertura do comitê do PDT, no bairro Cocó, nessa quinta-feira, 22.

Acompanhado de padrinhos políticos do PDT, como Roberto Cláudio , André Figueiredo e, pela primeira vez em campanha, o ex-presidenciável Ciro Gomes , Sarto cantou jingles, trajou o óculos modelo juliete, chamado de “Juju”, e citou Roberto Carlos: “São muitas emoções”. O público encheu o comitê no Cocó, balançou bandeiras, gritou e cantou músicas da campanha.

Ciro Gomes disse que Evandro Leitão é um desconhecido da Cidade, que não conhece a realidade da Capital e citou a diferença entre os candidatos no horário de televisão — em que o postulante do PT tem o maior tempo de tela entre os adversários. Por isso, fez uma apelo para que os presentes "sejam Sarto" nas suas comunidades.

“De um lado, tem uma turma que só pensa em poder, o poder infelizmente corrupto e corruptor, que está desmoralizando e destruindo instituições. E e o poder incompetente. Olha, há pouco tempo atrás prometeram que se a gente acreditasse muito nos apoiadores tudo ia mudar para melhor no Ceará. A mais importante tarefa do governo, que é tomar conta da vida do povo, tá aí às traças, pela incompetência de um projeto que, inclusive, se forja na mentira, para poder falsear o povo”, falou Roberto Cláudio em discurso no comitê.

"O nosso apelo ao povo de Fortaleza, para todos e cada um aqui, é que sejam Sarto na sua comunidade, no seu templo, na sua igreja, no bar", enfatizou.

O político voltou a criticar a segurança pública do Estado e do País, citando diretamente o presidente da República. "Ô meu amigo Luiz Inácio Lula da Silva (...), eu vou fazer uma pergunta aqui: o que você fez para fazer do estado três vezes mais forte, para fazer uma, pelo menos uma coisinha dessas pequenas, um centavo que seja, para melhorar a segurança do nosso povo?", disse em alusão ao slogan de campanha do petista Elmano ao Governo do Estado, em 2022.

No final do evento, Sarto ainda agradeceu aos vereadores presentes, pediu apoio aos eleitores e saiu em meio è multidão, junto com seus padrinhos políticos, entoados pelo jingle da campanha.